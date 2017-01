Convenção internacional sobre a transformação no local de trabalho, comércio e educação

Lisboa recebe, no dia 16 de fevereiro, a convenção internacional itinerante, Smart Conversations, promovida pelo Grupo 3G e que conta com o apoio da APFM – Associação Portuguesa de Facility Management, no nosso país. O evento reúne os especialistas da área a nível mundial e tem como objectivo analisar e relatar as últimas tendências no processo de transformação global em ligação com fatores de cultura organizacional e digitalização. O ciclo de eventos internacionais tem início precisamente hoje, em Bilbao, e depois de Lisboa seguirá para Barcelona, no mês de março.

Durante a convenção serão abordadas três áreas distintas: Trabalho, Comércio e Educação, que vivem momentos de verdadeira evolução, nomeadamente, como e onde se trabalha, se tem lucro ou não, entre outros. Os temas serão analisados por especialistas internacionais durante as convenções sobre tecnologia, pessoas e espaços, como facilitadores da mudança e da transformação em que vivem as empresas nos dias que correm.

“Precisamos ter uma visão integrada do alcance do momento que estamos a viver na história do FM e das empresas. As organizações estão a terminar a sua transformação em relação àquilo que dizemos ser a ‘normalidade’. Uma transformação precisa do alinhamento entre as três áreas: tecnologia, pessoas e espaços”, afirma Francisco Vásquez, Presidente do Grupo 3G.

No final de todas as apresentações e debates, haverá um painel de discussão subordinado ao tema “O papel do CEO na transformação digital”, durante o qual alguns CEO’s de empresas de referência vão contar, na primeira pessoa, as suas experiências sobre a transformação digital.

O evento de Lisboa termina com a apresentação e distribuição do livro “Los 6 factores de productividad”.