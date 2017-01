O Dia Internacional da Privacidade de Dados é dia 28 de janeiro, mas Expert, uma das maiores cadeias retalhistas de electrodomésticos e de electrónica de consumo do mundo, relembra já hoje alguns princípios de segurança que os consumidores devem seguir para prevenirem o roubo ou perda de importante informação pessoal.

Hoje em dia “espalhamos” os nossos dados mais pessoais e importante um pouco por todo lado. O portátil do escritório, o PC lá de casa, o tablet e o smartphone têm documentos bancários, financeiros e pessoais que antigamente guardávamos a sete chaves em casa. As fotos que tiramos às crianças, à família, aos documentos que não queremos perder, entre outras coisas. Para a grande maioria das pessoas, parte da sua vida está guardada nos dispositivos electrónicos pessoais e profissionais. Mas o que acontece se todos estes documentos não estiverem devidamente seguros? O roubo de identidades ou de informação pessoal é um crime cada vez recorrente. E já não necessitam de ser hackers a faze-lo. Qualquer utilizador com a ajuda de um software que está disponível na Net consegue faze-lo.

A Expert lembra que basta seguir alguns princípios de segurança para reduzir significativamente a probabilidade de perda ou roubo de dados. Colocar num disco rígido externo, como o Toshiba CANVIO CONNECT II, os ficheiros mais críticos é uma opção segura. Um disco rígido não está ligado à rede/Internet, o que por si só reduz drasticamente a possibilidade de acesso por parte de terceiros, ou de ser atacado/infectado por um vírus ou qualquer outra ameaça. Por ser extremamente pequeno (2,5”), pode ser facilmente transportado para qualquer, o que significa que pode levar consigo os documentos mais importantes.

Os 2TB de espaço de armazenamento suportam o alojamento de centenas de ficheiros, sejam eles documentos, imagens, vídeos ou ficheiros de áudio. Além disto, todos os documentos podem ser protegidos através de encriptação, de criação de pastas protegidas com password ou da protecção do próprio disco. Desta forma, se for perdido ou roubado ninguém poderá facilmente aceder aos seus dados.

No PC mantenha os seus documentos e palavras passe privadas. Não guarde automaticamente os dados de autenticação, especialmente se partilha o seu computador com outras pessoas. Se receber um email ou mensagem estranha, inclusive pelas redes sociais, desconfie. Desconfie sempre! Não siga links que desconhece ou, em alguma circunstância, passe informação bancária pela Internet. Mesmo que o email indique que é importante. Nas redes sociais, evita dar a sua morada ou passar informação pessoal a terceiros. Evite ainda a publicação de fotos de documentos pessoais ou com códigos de barras, matrículas, entre outros exemplos. Por fim, certifique-se que o seu software de segurança está devidamente actualizado e activo. Há inúmeras regras e boas práticas que devem ser seguidas e que minimizam os riscos para os utilizadores.

“Numa altura em que temos cada vez mais informação disponível nos meios electrónicos, e em que os ataques são cada vez mais frequentes, complexos e eficazes, toda a segurança é pouca”, explicou Luís Vasco Cunha, Presidente do Conselho de Administração da Expert Portugal. “A Expert disponibiliza algumas soluções que reforçam a segurança dos utilizadores online e offline, ainda assim, é importante manter um comportamento sempre vigilante no mundo digital”, concluiu.