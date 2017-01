A tomada de posse dos Órgãos Sociais da ANTRAM está agendada para esta quarta-feira, dia 1 de fevereiro, às 17h30. A cerimónia – que decorre no Hotel Olissippo Oriente, em Lisboa – fica marcada pela tomada de posse dos novos membros da Direção Nacional, da Mesa da Assembleia Geral e, ainda, do Conselho Fiscal. Relembre-se que na presidência da Direção Nacional está a Transportes Paulo Duarte, representada por Gustavo Paulo Duarte. Na vice-presidência estarão a Patinter e a Transportes Sardão, cargos assegurados por Pedro Polónio e Francisco Fonseca, respetivamente. Durante a sessão, tomam posse, ainda, os vice-presidentes pela região do Norte, pela região do Centro, pela região de Lisboa e pela região do Sul.

Durante a sessão, Fernando Torres – em representação da Torrestir – toma posse enquanto presidente da mesa da Assembleia Geral. Já Armindo Brites, da Transportes Machado & Brites, assume a presidência do Conselho Fiscal. Refira-se que o momento fica marcado, igualmente, pela tomada de posse dos secretários pela região do Norte, pela região do Centro, pela região de Lisboa e pela região do Sul para a Assembleia Geral e da tomada de posse dos vogais pelas regiões referidas acima.

Os Órgãos são eleitos para o triénio 2017-2019.