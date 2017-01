CMF aumenta número de estacionamentos no Centro

A Câmara Municipal do Funchal vai aumentar o número de estacionamentos para automóveis e para motociclos na zona envolvente aos Paços do Concelho e ao Tribunal da Comarca do Funchal. Com o fim das obras no Tribunal, que duraram um ano e meio, a Autarquia pode agora avançar para a reorganização de lugares de estacionamento que já pretendia há algum tempo. As principais novidades são os 23 lugares que passam a estar destinados a veículos ligeiros (por comparação aos 6 atuais), na Rua dos Ferreiros e em ambos os lados da Rua Marquês do Funchal, tendo a Autarquia sido sensível a algumas carências imediatas de estacionamento automóvel nesta zona central da cidade.

A estes somam-se quatro lugares reservados a pessoas com mobilidade reduzida e um lugar de alta rotatividade “Kiss & Ride”, que passa a estar do lado do Tribunal. O número absoluto de lugares para motas também aumenta: passam a ser 67 lugares (atualmente eram 50), 15 dos quais se mantêm na Rua Marquês do Funchal, sendo que os restantes 52 passam para a Rua Francisco Franco “Escultor”, atrás do Tribunal. A Autarquia acredita que esta reordenação, possibilitada pelo fim das obras no edifício do Tribunal, será bastante benéfica para acomodar o trânsito na envolvência dos Paços do Concelho, dando sequência a uma Estratégia para a Mobilidade que foi concebida, desde o início, para ser dinâmica, de modo a responder da melhor forma possível às progressivas necessidades da cidade.

A Autarquia implementou várias novidades importantes na cidade durante o mandato, neste campo, como é exemplo a abolição generalizada do estacionamento de motociclos nos passeios, que foram devolvidos aos peões da cidade, ou a criação de lugares “Kiss & Ride”, instalados ao pé de escolas e de edifícios públicos, no sentido de facilitar a entrada e saída rápidas de passageiros em automóveis, e que cada vez mais entidades têm solicitado à Autarquia. Agora, tendo surgido a possibilidade de aumentar o número de lugares para carros no Centro, foi o momento de ter em conta esta questão.