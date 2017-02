Baleia que constituía perigo à navegação removida do Canal do Faial

O Comando-local da Polícia Marítima da Horta, em conjunto com a Direcção Regional dos Assuntos do Mar e com a Portos dos Açores SA, procedeu ontem, dia 31 de janeiro, à remoção do mar dum juvenil de Baleia de Barbas, que se encontrava à deriva no Canal do Faial.

O cetáceo tinha sido avistado por uma embarcação do tráfego local, que deu o alerta. Seguiu-se o trabalho de deteção e seguimento para posteriormente, em conjunto com os vários parceiros, se proceder à sua remoção do mar, atendendo sobretudo ao potencial perigo para a navegação. O espécime foi rebocado para o porto da Horta e posteriormente conduzido para um aterro.​