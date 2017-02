Pharrell Williams foi pai de trigémeos

A mulher de Pharrell Williams, Helen Lasichanh, deu à luz trigémeos. A notícia foi recebida com muita surpresa pelos fãs já que nunca se adiantou, nem houve qualquer suspeita, de que o casal estivesse à espera de mais do que um filho.

O músico de ‘Happy’, de 43 anos, passou de pai de um – Rocket já tem 8 anos – a pai de quatro.

Helen Lasichanh, de 36 anos, é modelo e designer e, nos últimos dois anos, tem-se dedicado a dar refeições Los Angeles Mission Christmas Celebration.

Segundo a Vanity Fair, o nascimento ocorreu no início do mês mas só agora foi confirmado. O representante do artista não revelou contudo, para já, o sexo dos bebés,evidenciando apenas que estão “saudáveis e felizes”.