7 Maravilhas de Portugal® – Aldeias em promoção pelo país

A organização das 7 Maravilhas de Portugal® – Aldeias tem visitado todo o país e contactado com várias redes de aldeia de forma a procurar sinergias, e estratégias conjuntas de promoção. Aldeias do Xisto, Aldeias de Portugal, Aldeias Históricas de Portugal, Aldeias de Montanha ou o programa de Aldeias Vinhateiras são algumas das redes que a organização do evento – que arrancou a 7 de Dezembro do ano passado – tem contactado para que se juntem ao projecto.

“As 7 Maravilhas® são, por natureza, uma organização aberta, promotora de relações construtivas e conciliadoras, preservando os interesses das regiões e do país. Assumimo-nos como especialistas em promoção e divulgação da identidade nacional, o que é extensível à identidade de outras entidades a operar no âmbito do desenvolvimento do país”, vincou Luís Segadães, presidente das 7 Maravilhas®”.

Aquele responsável referiu também que “há vários anos que as associações e redes nacionais fazem o trabalho de alavancar um património único, de forma exemplar, criando marcas fortes que posicionam o país de forma distintiva cá dentro e lá fora”.