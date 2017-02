Renascença é Rádio Oficial das 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias

A resposta ao convite dirigido por Luís Segadães, Presidente das 7 Maravilhas, tem em conta a ligação e a implantação da Renascença no país.

O primeiro momento desta parceria já aconteceu no Piódão, com a apresentação oficial do projeto no dia 7 de fevereiro. A partir deste momento, a envolvência da Renascença manifesta-se em todas as suas plataformas, rádio, digital e redes sociais.

Neste momento de arranque do projeto, marcado pela fase de candidaturas até ao dia 7 de março, a Renascença tem prevista um conjunto de ações que passa por uma campanha de divulgação on-air e online (uma constante ao longo das diferentes fases), um programa em direto com Paulino Coelho, reportagens de Renato Duarte e entrevistas em estúdio. Ao longo desta fase de candidaturas será dada voz aos ouvintes que vão falar das “suas” aldeias e dar sugestões para a lista de candidatas.

Em abril, no momento em que vão ser reveladas as 49 aldeias pré-finalistas, a Renascença voltará a destinar espaço em antena para a realização de entrevistas e reportagens sobre todo o processo de escolha. Entre 6 de julho e 20 de agosto, o destaque vai para a explicação da forma de apuramento das 14 aldeias finalistas e para a promoção das Galas e respetivas votações.

A 3 de setembro terá lugar a Gala Finalíssima de Declaração Oficial, onde vão ser conhecidas as 7 aldeias vencedoras. Neste dia, no Piódão, a Renascença tem previstos vários momentos de reportagem, equipa de vídeo no local e entrevistas. Tudo com presença na rádio e em vídeo para as plataformas digitais.

Para Pedro Leal, Diretor-Geral de Produção da Renascença: “A associação da Renascença às 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias surge de uma forma natural. Somos uma rádio presente – nas cidades ou nas aldeias – e ao associar-se a este projeto a Renascença cumpre um dos seus compromissos editoriais mais importante: estar a par com o mundo, num verdadeiro espirito de serviço público”.

A eleição das 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias arrancou a 7 de dezembro de 2016, com a abertura da fase de candidaturas. As aldeias candidatas serão organizadas em 7 categorias e as 7 vencedoras serão apuradas pelo sistema de voto popular e pelo maior número de votos, uma por categoria, não podendo ser eleitas mais do que três aldeias por região. As categorias são: Aldeias-Monumento; Aldeias de Mar; Aldeias Ribeirinhas; Aldeias Rurais; Aldeias Remotas; Aldeias Autênticas e Aldeias em Áreas Protegidas. Qualquer aldeia pode candidatar-se em múltiplas categorias.