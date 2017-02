Stéphanie do Mónaco celebrou 52º aniversário

A princesa Stéphanie do Mónaco celebrou ontem o seu 52º aniversário. A filha mais nova dos já falecidos Rainer e Grace do Mónaco sempre foi conhecida pela sua rebeldia, que a levou a enveredar por uma carreira na música e na moda durante a juventude e a casar com o seu guarda-costas.

Stéphanie Marie Elisabeth Grimaldi tem 3 filhos: Louis e Paulina Ducruet, fruto do seu casamento com Daniel Ducruet, e Camille Gottlieb, da relação com o também guarda-costas Jean Raymond Gottlieb.