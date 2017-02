Minisom ‘lidera na satisfação dos clientes’

A MiniSom, especialista em serviços e aparelhos auditivos, venceu o prémio “Cinco Estrelas” na categoria de Centros Auditivos. Esta distinção “é o reflexo da qualidade do serviço prestado e o reconhecimento da satisfação de utilizadores de aparelhos auditivos, que atribuem à MiniSom um nível de satisfação superior a 83%”.

Competindo com um total de 4 marcas, a MiniSom conquistou o troféu graças à opinião partilhada e analisada de 1.000 consumidores. A melhor pontuação foi conseguida nas áreas de Transparência, Satisfação, Profissionalismo, Preço/Qualidade e Intenção de Recomendação.

“Este reconhecimento agrada-nos muito, mas também exige responsabilidade. A MiniSom está muito focada na satisfação dos clientes e na prestação de um serviço de qualidade e transparente, em que a saúde auditiva é reabilitada por soluções tecnologicamente avançadas e por profissionais de audiologia certificados. É assim que queremos continuar a dar o nosso melhor pela saúde auditiva dos portugueses”, salienta Anibal Oliveira, Diretor de Marketing da MiniSom.

A MiniSom está registada como Prestador de Cuidados de Saúde na Entidade Reguladora da Saúde (ERS) e conta com mais de 80 centros auditivos, de norte a sul do país. Os seus audiologistas estão habilitados a realizar ações de prevenção e identificação de perda auditiva, diagnóstico e conta com uma equipa de especialistas, com largos anos de experiência em aparelhos auditivos, para a reabilitação da audição.

O prémio “Cinco Estrelas” é uma certificação baseada na completa e rigorosa metodologia SPICI (Satisfação, Preço, Intenção, Confiança e Inovação), que resulta da avaliação feita por consumidores finais às exigências de cada categoria, em 3 situações distintas e complementares: Comité de Avaliação; Testes de Experimentação e Questionários de Avaliação Massificada.