Conselho Estratégico do PS-M debate “Educação pela Arte”

O Conselho Estratégico do PS-M vai discutir no sábado, dia 4 de fevereiro, entre as 10 e as 12:30h, na casa da cultura de Santa Cruz, Quinta do Revoredo, o tema a “Educação pela Arte”.

Esta iniciativa é coordenada pela deputada Sofia Canha que conta com a presença de Ester Vieira, Maria do Céu Carreira, Maria dos Anjos, Rita Rodrigues, Emanuel Gaspar, Humberto Fournier e Paulo Esteireiro. Refira-se também que Sandro Nóbrega será o moderador deste debate.