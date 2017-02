Polícia Judiciária deteve suspeito de tentativa de homicídio

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve um homem pela presumível autoria de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, ocorrido na madrugada do dia 27 de novembro de 2016, em Gondomar.

Os factos tiveram lugar cerca das 03h00, no exterior de um café, onde o detido confraternizava com vários amigos, tendo-se entretanto envolvido numa discussão com a vítima e, nesse contexto, desferiu-lhe uma facada nas costas.

Com tal conduta causou à vítima graves lesões, das quais só não resultou a morte, por ter sido sujeita a intervenção cirúrgica e tratamento hospitalar.

O detido, de 22 anos de idade, irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.