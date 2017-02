Governo dos Açores incentiva internacionalização do sistema científico regional

O Governo dos Açores, através do Fundo Regional da Ciência e Tecnologia, vai reforçar a aposta na internacionalização do Sistema Científico e Tecnológico dos Açores, através de mecanismos europeus de financiamento como o ERA NET. O principal objetivo é a implementação de concursos transnacionais para financiamento de projetos científicos e para a promoção da colaboração internacional entre investigadores e instituições de investigação e gestão científica e tecnológica.

Neste âmbito, terminou quinta-feira, nas Furnas, em S. Miguel, a reunião de lançamento do projeto europeu GEOTHERMICA ERA-NET, organizada pelo Fundo Regional para Ciência e Tecnologia, que teve como objetivo combinar os recursos financeiros do consórcio deste projeto, constituído por 16 agências de financiamento e da Comissão Europeia para apoiar projetos de demonstração e validação de novas tecnologias na área da Geotermia.

Os membros do consórcio vão agora mobilizar indústrias, investigadores e entidades públicas em toda a Europa para apresentarem as suas propostas a concurso, sendo que as convocatórias para a apresentação de projetos transnacionais destinados a equipas sediadas na Região e integradas no Sistema Científico e Tecnológico dos Açores no âmbito deste projeto serão lançadas no mês de abril.

“Foi possível assegurar que as áreas temáticas das convocatórias estarão alinhadas com o potencial e conhecimentos acumulados no Sistema Científico e Tecnológico dos Açores, assegurando, dessa forma, que as equipas regionais estarão em condições de integrar projetos altamente competitivos”, afirmou o Presidente do Fundo Regional para Ciência e Tecnologia, em declarações no final dos trabalhos.

Bruno Pacheco salientou que “a aposta do Governo dos Açores na internacionalização do Sistema Científico e Tecnológico começa a mostrar resultados muito encorajadores”, acrescentando que, “em 2017, serão apresentadas outras iniciativas para incrementar este desígnio estratégico”.