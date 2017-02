‘PortoBay Chocolate & Vinho Madeira’ arranca dia 7

De 7 a 12 de fevereiro, o Chocolate e o Vinho Madeira vão estar em destaque nos hotéis PortoBay na Madeira. “Decorações temáticas, chás da tarde especialmente dedicados ao chocolate, happy hours temáticos, provas de chocolate e vinho Madeira, cocktails originais, visitas guiadas com prova de vinho, esculturas de chocolate, workshops, jantares e, no spa, tratamentos especiais com chocolate . .. são algumas das atividades que constam do programa do evento ‘PortoBay Chocolate & Vinho Madeira'”, destaca o grupo no seu site.