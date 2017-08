Dois hotéis PortoBay recebem “Quality Award” da Jet2holidays

O grupo hoteleiro PortoBay viu duas das suas unidades hoteleiras, na ilha da Madeira, serem distinguidas com o prémio “Quality Award” do operador turístico britânico Jet2holidays.

Foram premiados o cinco estrelas The Cliff Bay e o quatro estrelas Porto Santa Maria, localizado na zona velha do Funchal.

Os “Quality Awards” baseiam-se nos comentários e opiniões de clientes da Jet2holidays. O objetivo da atribuição destes prémios é “destacar e recompensar a excelência expressada nos comentários dos hóspedes”, explica o operador turístico.

THE CLIFF BAY

O hotel, está localizado sobre um promontório, com vistas para o oceano e para a baia do Funchal. Com acesso direto ao mar, este cinco estrelas oferece oito categorias de quartos, ambiente e decoração diferenciados nos Top Floors, SPA e Health Club, jardins sub-tropicais com palmeiras seculares e três restaurantes, entre os quais o Il Gallo d’Oro (2 estrelas Michelin).

PORTO SANTA MARIA

Está localizado em pleno centro histórico da cidade e em frente ao porto de cruzeiros do Funchal. Um conceito de resort de cidade, com 146 quartos, restaurante, bares com esplanada, acesso direto à promenade, piscinas exterior e interior, tudo isto no coração do Funchal.