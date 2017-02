A 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais reúne no próximo dia 08 de fevereiro de 2017, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos: Ponto Único – Audição Parlamentar do Senhor Presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM sobre “Segurança Social, acordos e convenções relacionadas com a emigração – os problemas sentidos pelos luso-venezuelanos”.