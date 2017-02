Kim Kardashian e Kanye West lançam linha de roupa infantil

Kim Kardashian e Kanye West estão a preparar uma coleção de roupa infantil e já mostraram algumas das ideias, com a filha a servir de modelo às suas criações.

A estrela do reality show “Keeping Up with the Kardashians” usou o Snapchat para dar a novidade aos fãs. North West, a filha mais velha, surge com as primeiras peças.

“O pai e a mãe estão a trabalhar numa linha infantil e estas são algumas das peças. A North escolheu as cores e o tecido”, afirmou Kim Kardashian na publicação.

As peças vão chegar ao marcado através da Yeezy, marca que o rapper tem em parceria com a Adidas.