“Whispering Wind” é o novo vídeo de Sandy Kilpatrick

“Whispering Wind” é o primeiro single do novo álbum de Sandy Kilpatrick que será editado em março de 2017.

O tema ganha agora um vídeo que apresenta o artista e a The Origins Band, o grupo que acompanha o cantautor escocês, residente em Portugal, neste novo álbum “Confessions From The South”.

Gravado na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, um palco já tão familiar a Sandy Kilpatrick e, fugindo à primeira ideia do artista de ser gravado em Sagres ou numa viagem de carro pelo litoral da Costa Vicentina, o vídeo representa a força que o tema ganha quando é apresentado ao vivo e como “Whispering Wind” pertence no imaginário do palco e do espectáculo ao vivo.

Sobre o processo artítisco associado a este vídeo, Sandy Kilpatrick comenta: “tivemos a sensação que este tema [Whispering Wind] é muito forte e que a melhor maneira de o comunicar é ao vivo. (…) Considerámos filmar em Sagres, a terra que inspirou a letra do tema, mas percebemos que interpretá-lo de forma simples e direta, mostrando o seu potencial ao vivo, seria uma excelente alternativa e uma forma de, também, apresentar a The Origins Band”.

“Confessions from The South” é o primeiro de um conjunto de quatro álbuns homenagem a diferentes países que, de alguma forma, marcaram a vida de Sandy Kilpatrick. O primeiro projeto será sobre Portugal, os restantes passam em países como a Irlanda, Escócia e Noruega.