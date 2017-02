Portugal adere ao Ano Internacional do Turismo Sustentável

O Governo assina o memorando de adesão ao Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, da iniciativa da Assembleia Geral das Nações Unidas e da Organização Mundial do Turismo (OMT).

O memorando será assinado no dia 7 de fevereiro, em Lisboa, numa cerimónia presidida pela Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e pelo Secretário-geral da OMT, Taleb Rifai.

De entre os projetos do Governo que serão certificados pela OMT, no âmbito do Ano Internacional do Turismo Sustentável estão o programa Revive e o Portuguese Trails.

A cerimónia conta ainda com a intervenção do diretor executivo do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, David Scowsill, que acompanha a visita oficial do Secretário-geral da OMT ao País.

aleb Rifai participará também em duas iniciativas do programa Turismo 4.0: o seminário de Empreendedorismo & Inovação no Turismo (dia 6 de fevereiro); e o Open Kitchen Lab (dia 7 de fevereiro), ambos a decorrer na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, e que contam com a participação de várias startups do setor.

O Turismo 4.0, que visa apoiar startups nas áreas de viagens e turismo, fomentando o empreendedorismo e o ecossistema de inovação em Portugal, é considerado um exemplo de excelência neste setor no País.

Este programa Turismo 4.0 esteve entre os finalistas dos Prémios de Inovação em Investigação e Tecnologia da OMT.

O Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento tem como meta fomentar uma mudança nas políticas, práticas empresariais e comportamento dos consumidores para que este setor seja mais sustentável económica, social e ambientalmente.