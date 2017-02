Fernando Santos recebeu Prémio Personalidade do Ano da AIEP

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa entregou ao Selecionador Nacional de Futebol, Fernando Santos, o Prémio Personalidade do Ano da Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP).

A cerimónia, que decorreu na Cidade do Futebol em Caxias, Oeiras, teve início com a intervenção de boas-vindas do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, a que se seguiu a intervenção da Presidente da AIEP, Begoña Íñiguez.

Após a entrega do Prémio, denominado “Martha de La Cal”, e o agradecimento de Fernando Santos, o Presidente da República usou da palavra, encerrando a cerimónia.