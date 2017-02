O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras recebeu o Diretor-Geral da Polícia Federal do Brasil e o Diretor de Combate ao Crime Organizado do Brasil para debater temas relacionados com a importante cooperação existente entre o SEF e esta Polícia Federal. O novo Adido da Polícia Federal junto à Embaixada do Brasil em Lisboa também integrou a comitiva.