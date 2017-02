Inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ministraram à Polícia Argelina uma ação formativa sobre “Combate à imigração ilegal e tráfico de pessoas”, inserida na ações de cooperação no domínio da formação técnico-policial entre a Direção Geral de Segurança Nacional da Argélia e as Forças e Serviços de Segurança do MAI.

A ação decorreu de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2017 na L’École de Police Dar El Beida, em Argel.