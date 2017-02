Variações de António de quinta a domingo no Baltazar Dias

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, desta quinta-feira a domingo, dias 9 a 12 de fevereiro, o monólogo “Variações de António”, um texto de Vicente Alves do Ó, interpretado por Sérgio Praia, que faz a recriação de elementos biográficos e uma interpretação emocional e artística de um dos maiores ícones de sempre do panorama artístico em Portugal, António Variações. Depois do êxito alcançado em Lisboa, onde foi considerado, pela Revista Sábado, como um dos nove melhores espetáculos de 2016, a produção chega agora ao Funchal, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

A história situa-se na Lisboa dos anos 80, numa noite em que Amália e Variações sobem ao palco da Aula Magna. A admiração de Variações pela diva deixa-o profundamente nervoso antes do espetáculo e a peça recria o seu ensaio horas antes, sozinho em palco, levando-o a viajar pelas suas memórias. Vicente Alves do Ó e Sérgio Praia contam com percursos artísticos consolidados, reconhecidos pelo público e pelos seus pares. Sérgio Praia atuou em vários teatros e produções televisivas nacionais, ao passo que Vicente Alves do Ó é um dos mais conceituados argumentistas e realizadores da sua geração.

Esta é uma coprodução original da Buzico! Produções Artísticas e do Teatro Municipal S. Luiz, sendo o produtor do espetáculo Duarte Nuno Vasconcellos, com Ruy Malheiro como diretor de produção e André de La Rua como assistente de produção. O desenho de luz é da responsabilidade de Paulo Santos, ficando o desenho de som a cargo de Pedro Janela e a construção cenográfica com Marta Fernandes da Silva.

A peça fica em cena desta quinta-feira a sábado pelas 21 horas, e domingo, dia 12 de fevereiro, pelas 19 horas. Os bilhetes custam 12 euros por pessoa, com os habituais descontos relativos a estudantes e a maiores de 65 anos.