‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’ até dia 5 de janeiro no Teatro

As mesas de Natal decoradas com Bordado Madeira estão de regresso ao Teatro Municipal Baltazar Dias, depois do grande sucesso da primeira edição que realizou-se no ano transato.

Este ano, a iniciativa que tem o Bordado Madeira como tema de destaque, conta com a participação de 8 Hotéis de 5 estrelas que aceitaram o desafio de expor cada um o seu projeto de mesa de Natal.

A Bordal – Bordados da Madeira foi formada a 10 de março de 1962 e atualmente é um dos principais fabricantes e exportadores do Bordado Madeira, procurando implementar uma constante inovação mas mantendo ao longo dos anos a mesma autenticidade que tão bem o distingue, o fabrico artesanal.

A exposição das ‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’ é uma coprodução da Câmara Municipal do Funchal com a Bordal – Bordados da Madeira e estará patente no Salão Nobre do Teatro até 5 de Janeiro de 2018.