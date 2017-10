Luto nacional: Tomada de posse da Câmara do Funchal adiada para sexta-feira

Shares

Por decisão do Presidente cessante da Assembleia Municipal do Funchal, e de modo a respeitar o Luto Nacional decretado esta tarde pelo Governo da República, a tomada de posse da nova Vereação da Câmara Municipal do Funchal e da nova Assembleia Municipal, para o quadriénio 2017/2021, originalmente agendada para amanhã, foi adiada para a próxima sexta-feira, dia 20 de outubro, pelas 10h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal.

A Câmara Municipal do Funchal manifesta uma vez mais o seu profundo pesar pelas vítimas mortais dos incêndios que estão desde ontem a afetar a zona Norte e Centro do País​ e reafirma a sua total disponibilidade para ajudar naquilo que estiver ao seu alcance.