Linhas telefónicas disponíveis às populações afetadas pelos incêndios

Shares

Tendo em vista o apoio às populações afetadas pelos incêndios, esclarece-se que estão disponíveis as seguintes linhas telefónicas:

LNES – número 144

A Linha Nacional de Emergência Social (LNES), para além do apoio imediato que habitualmente disponibiliza às situações de emergência social no país, está a informar sobre quais os postos de atendimento/evacuação para onde está a ser encaminhada a população afetada pelos incêndios.

ANPC – número 800 246 246

A Autoridade Nacional Proteção Civil tem um número disponível que presta informação à população sobre incêndios florestais.

GNR – Trânsito – número 808 201 855

Este número da Guarda Nacional Republicana – Trânsito disponibiliza informação sobre estradas cortadas e acessos limitados.

IMLCF – números 239 854 230 e 239 854 276 (hoje, dia 16. até às 23h e a partir de amanhã das 8h às 20h ). O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses presta informação sobre as vítimas de incêndios.

CP – número 707 210 220

Os Comboios de Portugal informam sobre a circulação rodoviária no país.