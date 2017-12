Comissão popular exige intervenção no Pinhal de Leiria

Shares

A comissão popular “O Pinhal É Nosso” escreveu ao ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, a exigir uma intervenção de emergência no Pinhal de Leiria.

O movimento de cidadãos diz que as chuvas de Inverno podem provocar uma calamidade na mata nacional e no concelho da Marinha Grande, com a contaminação dos solos e dos recursos hídricos pelas cinzas do incêndio de 15 de Outubro.

Ricardo Vicente, porta-voz da comissão, garante que as acções no terreno já deviam ter começado e avisa que a factura a pagar pela população é muito alta, se nada for feito.

O movimento “O Pinhal É Nosso” enviou ao ministro um documento técnico com propostas de reconstrução da floresta e disponibilizou mesmo 150 voluntários para apoiarem acções no terreno.

O incêndio de 15 de Outubro consumiu mais de nove mil hectares do Pinhal de Leiria, o equivalente a 85% desta mata nacional com mais de 700 anos de história.