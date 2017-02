Taxa de desemprego situou-se em 10,5% no 4.º trimestre de 2016

A taxa de desemprego do 4.º trimestre de 2016 foi de 10,5%. “Este valor manteve-se inalterado face ao do trimestre anterior e é inferior em 1,7 pontos percentuais (p.p.) ao do trimestre homólogo de 2015”, revelam os dados publicados hoje pelo Institituto Nacional de Estatística (INE).

Por sua vez, a população desempregada, estimada em 543,2 mil pessoas, registou uma diminuição trimestral de 1,2% (menos 6,3 mil pessoas) e uma diminuição homóloga de 14,3% (menos 90,7 mil). “A população empregada, estimada em 4 643,6 mil pessoas, registou um decréscimo trimestral de 0,4% (menos 17,9 mil) e um acréscimo homólogo de 1,8% (mais 82,1 mil)”, aponta o INE.

Em termos de média anual, a taxa de desemprego situou-se em 11,1% em 2016, o que representa uma diminuição de 1,3 p.p. em relação a 2015. A taxa de desemprego de jovens (15 a 24 anos) situou-se em 28,0%, menos 4,0 p.p. em relação ao ano anterior.

A população desempregada, estimada em 573,0 mil pessoas em 2016, diminuiu 11,4% em relação ao ano anterior (menos 73,5 mil). A proporção de desempregados à procura de emprego há 12 e mais meses (longa duração) foi de 62,1%, tendo diminuído 1,5 p.p. em relação ao ano anterior. A população empregada, estimada em 4 605,2 mil pessoas, registou um acréscimo anual de 1,2% (mais 56,5 mil). A taxa de atividade da população em idade ativa situou-se em 58,5%, valor inferior em 0,1 p.p. ao observado em 2015″, revelam os últimos dados do INE.