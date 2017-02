Le Pen vai retirar dupla nacionalidade aos judeus

A candidata presidencial da extrema-direita, Marine Le Pen, diz que vai obrigar os judeus com nacionalidade francesa e israelita a escolherem uma das duas se for eleita. Le Pen, citada no diário israelita Haaretz, lembrou que “Israel não é membro da União Europeia e não se considera a si próprio como tal”.

A dirigente da Frente Nacional anunciou igualmente que tenciona retirar a dupla nacionalidade a pessoas que acumulem o passaporte francês com o norte-americano ou com o de algum país magrebino. O mesmo não acontece em relação à Rússia, que Marine Le Pen pretende tratar como se fosse um país da União Europeia, porque faz parte da “Europa de nações”.