Violação e de abuso sexual de crianças em Leiria

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, identificou e deteve um homem pela presumível autoria dos crimes de violação e de abuso sexual de crianças, no concelho da Chamusca.

A vítima, do sexo feminino, com 13 anos de idade, foi sujeita a sucessivos atos sexuais no período compreendido entre o verão de 2015 e o início do passado mês de janeiro.

O detido, de 62 anos de idade, motorista, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.