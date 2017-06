Homem com 60 anos de idade por crime de abuso sexual de crianças

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, identificou e deteve um homem, com 60 anos de idade, suspeito da prática de crime de violação e de abuso sexual de crianças.

A vítima é do sexo feminino, atualmente com 16 anos de idade e é sobrinha do presumível autor.

A investigação apurou que o abusador, prevalecendo-se da relação familiar e aproveitando a confiança que a criança em si depositava, praticou com a mesma diversos atos de natureza sexual, em ocasiões distintas e por várias vezes, num período em que a vítima frequentava a sua casa, entre os seus 9 a 12 anos.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.