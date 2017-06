São Jorge é Fringe com Atelier Kaasfabriek

Escultura, aguarelas, pintura e uma sala de sonhos ocupam o espaço galeria no primeiro piso do Atelier de Kaasfabriek, em Santo António, São Jorge. A exposição, com participação de artistas oriundos da Holanda, França, Alemanha, Brasil e Portugal, incluindo Açores, abriu a 30 de maio durante o Azores Fringe, festival internacional de artes, e fica patente na ilha dragão até ao final do verão.

Sorrisos de Pedra, de Helena Amaral, artista residente na ilha do Pico e com o projeto em colaboração com a MiratecArts, estreia-se, assim, nesta ilha. A exposição itinerante de esculturas na bomba de lava agora é acompanhada por uma série de fotografias, por Pedro Silva.

Maria Faia é um atelier composto por Mariana Marote (Portugal) e Caio Ventura (Brasil), com residência na ilha São Jorge, e que trabalham com matérias primas da natureza. “Os elementos da natureza sugerem múltiplas possibilidades no trabalho das formas. As esculturas nascem de uma interpretação do elemento natural e orgânico e, aqui, em particular, de sementes encontradas na ilha. E é nesse fascínio da descoberta das formas peculiares das cascas de sementes que surge a vontade de reinventá-las. Ao mesmo tempo, são esculpidas a partir de troncos de árvores da ilha o que cria uma ligação muito próxima entre a forma da escultura, o material natural da madeira e a própria natureza do lugar.”

A Sala de Sonhos, com pinturas de Pieter Adriaans, convida os visitantes a entrar num espaço escuro com uma lanterna. A experiência multimédia, repleta de imagens criadas pelo anfitrião, apresenta imagens de sonho com base em pontos aleatórios de pintura abstracta.

As aguarelas de Quentin Lesne, as esculturas em papier-mâché por Eva Ulherr, a pintura de Yet Bezemer, Ioana van Olphen com uma peça gigante “Ondes do mar” e a coleção permanente de Pieter Adriaans completam a galeria e espaço atelier do artista que lidera este centro de artes e, pela segunda vez, abre as portas para fazer parte do Azores Fringe.

O Atelier de Kaasfabriek vai ser, ainda, anfitrião do evento de poesia e de música a 17 de junho, com participação de Andreia Melo, Duo Basalto e os Tocadores de Viola da Terra de São Jorge. As portas do Atelier estão abertas diariamente para visitas marcadas com Rini & Pieter Adriaans através de 968 749 609. Para mais programação, nas nove ilhas dos Açores,