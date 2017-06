Vodafone Portugal lança família Vodafone Smart 8

A partir de hoje, a Vodafone Portugal começa a comercializar a mais recente família de smartphones da Empresa, com a chegada às lojas do Vodafone Smart N8. O equipamento faz parte da nova família Vodafone Smart 8, onde se incluem também o Smart V8 e o Smart E8, que chegam às lojas até ao final do mês de junho.

Os equipamentos Vodafone Smart 8 são dos mais avançados do seu segmento e apresentam inovações tecnológicas até agora apenas acessíveis em dispositivos topo de gama, como, por exemplo, o sensor de impressões digitais (disponível no Smart N8 e no Smart V8). A família Smart 8 introduz também novos processadores, mais rápidos e mais potentes, e novas configurações de memória. Todos os modelos são lançados com o mais recente sistema operativo Android 7.0 (Nougat).

Os novos equipamentos da Vodafone apresentam um design elegante e sofisticado, e as suas características diferenciadoras foram premiadas nos World iF Design Award 2017.

O Vodafone Smart N8 está disponível pelo valor de €149,9 e vem equipado com sensor de impressões digitais, ecrã de 5 polegadas, câmara de 13 MP, 16GB de memória, 1,5GB de memória RAM e suporte para cartões microSD. O smartphone está disponível nas cores cinzento e dourado.

Os restantes elementos da família Vodafone Smart 8 chegam às lojas no final de junho. O Vodafone Smart V8 é o modelo mais completo da família, enquanto o Smart E8 o mais económico.

Há 11 anos a disponibilizar equipamentos de marca própria, já foram vendidos mais de 100 milhões de dispositivos Vodafone em todo o mundo. Estes são fabricados segundo os mais elevados padrões de segurança e sujeitos a rigorosos testes de qualidade. São também exaustivamente testados na rede da Vodafone Portugal de modo a garantir uma experiência de utilização ímpar por parte dos seus Clientes.