Tranquilidade assinala o 100º grupo de Gestores de Seguros

A Tranquilidade acaba de assinalar o grupo nº 100 do Programa Gestor de Seguros. Já conta com 20 anos de existência e é composto por Mediadores recrutados e formados de raíz pela Tranquilidade, que trabalham em parceria exclusiva com a Marca. Em 2016, o volume de negócios dos Mediadores com ligação ao Programa ultrapassou os 60 milhões de euros na Tranquilidade.

“Com o objetivo de garantir a satisfação e fidelização dos Clientes, o Programa Gestor de Seguros continua a ser uma aposta estratégica da Tranquilidade, contribuindo para a alteração do panorama do mercado segurador pela diferenciação da concorrência e pelos elevados padrões de qualidade e profissionalismo. O forte investimento em formação – técnica, comercial e comportamental – aliado ao acompanhamento no terreno, tornam este programa uma referência do mercado segurador nacional.

O Programa Gestor de Seguros permite ainda a abertura de uma loja com a marca Tranquilidade, em regime de loja franchisada, para oferecer proximidade e o melhor serviço aos seus Clientes. Em 2001, a Tranquilidade abriu a primeira loja franchisada no Algarve – Quarteira – e neste momento são já perto de 100, estrategicamente localizadas por todo o território nacional”, destaca a seguradora em comunicado.