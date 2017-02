Workshops na Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal

A Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal irá realizar dois workshops para o público, em geral, nos dias 20 e 21 de Fevereiro, na sua Sede (Avenida do Colégio Militar, Complexo Habitacional da Nazaré, Cave do Bloco 21 – Sala E) com os seguintes temas:

A 20 de Fevereiro, 18h – 21h, o que são as demências e a doença de Alzheimer?

A 21 de Fevereiro, 18h -21h, como lidar com comportamentos difíceis da pessoa com doença de Alzheimer? (Abordagem Centrada na Pessoa).

Cada Workshop tem o custo de 15 euros para sócios da Alzheimer Portugal e 20 euros para não sócios.