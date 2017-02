Judo: Raquel Andrade campeã nacional de cadetes

Realizou-se no dia 11 de Fevereiro de 2017, o Campeonato Nacional de Cadetes, organizado pela Federação Portuguesa de Judo, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, onde participaram 9 atletas, representantes de 3 clubes regionais:

Do Clube Naval (CNF)

Mauro Faria (-60Kg)

Afonso Gonçalves (-66Kg) – Campeão Nacional de Juvenis 2016

Pedro Brito (-73Kg)

Do Judo Clube da Madeira (JCM)

Beatriz Caires (-57Kg) – Vice – Campeã Nacional de Juvenis de 2015

Beatriz Rocha (-57Kg)

João Costa (-60Kg)

Raquel Andrade (+70Kg) – Vice Campeã Nacional de Juvenis 2015 e Bronze no Campeonato Nacional de Cadetes 2016

Do Grupo Desportivo da Apel (GDA) Ana Nunes (-48Kg) – Medalha de Bronze no Campeonato Nacional de Juvenis 2015 Margarida Freitas (-63Kg) Raquel Andrade, nos -78Kg, do Judo Clube da Madeira foi vice campeã nacional de Juvenis em 2015 e Medalha de Bronze nos Cadetes em 2016, e ultrapassou a sua própria marca vencendo todos os combates que disputou, passando a ocupar o único lugar no pódio que não conhecia, o de Campeã Nacional.

Acompanharam os atletas 1 técnico por cada clube, nomeadamente César Nicola do CNAndrei Veste do GDA e Duarte Adolfo do JCM. A avaliação dos mesmos foi bastante positiva, considerando que são atletas bastante jovens, mas que já vão marcando a sua posição nos tapetes nacionais. "Todos eles ganharam combates de forma aguerrida e os combates que perderam, não foi sem pôr o seu adversário a suar"

Foi convocada pela Federação Portuguesa de Judo para arbitrar esta competição, Paula Saldanha, árbitra de categoria internacional.

No dia 12 de fevereiro, realiza-se o Torneio Mestre Costa Matos, uma prova de séniores, em que a única representação madeirense é a atleta Rubina Gonçalves, a competir nos -63kg, do Judo Clube da Madeira.

Para esta prova, para além de Paula Saldanha, César Nicola, treinador do Clube Naval do Funchal e árbitro de elite foi convocado.