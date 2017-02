Música no Centro de Ciência Viva do Porto Moniz

Este domingo, dia 12 de fevereiro, pelas 17h, no Centro de Ciência Viva do Porto Moniz, subirão ao mesmo palco o Ensemble de Guitarras da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) e a Tuna de Bandolins da Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz (ACRPM). Na ocasião, Os dois ‘grupos’ irão interpretar um programa instrumental variado, interligando a música com a poesia.

Ambas as formações artísticas partilham os mesmos objectivos: estimular o gosto pela música e o conhecimento de diversos instrumentos musicais, aperfeiçoando e desenvolvendo a prática musical, através da interpretação de temas ligeiros, tradicionais e clássicos, numa perspetiva orquestral.