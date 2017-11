Ninfas do Atlântico da DSEAM abençoam presépio de Santa Cruz

Shares

No próximo sábado, dia 2 de dezembro, pelas 19h30, na Praceta Padre Olavo Garcês, no centro de Santa Cruz, poderá assistir à atuação do Ensemble Vocal Feminino Ninfas do Atlântico da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia. Este momento musical integrará a cerimónia da bênção do presépio, inserida nas festividades de Natal do município.

Este ensemble, cujo repertório incide nas músicas clássicas modernas e sacro, foi constituído pela maestrina Zélia Gomes em 2014 e é composto por 11 vozes femininas. Neste momento musical, as Ninfas do Atlântico irão interpretar repertório natalício e criar um ambiente intimista e familiar com o público.

Ao longo da sua existência, este ensemble tem participado em eventos e espetáculos organizados pela Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia e outras entidades públicas e privadas, destacando a participação nas comemorações do dia da R.A.M. na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira no ano de 2016.