Chefe da diplomacia dos EUA deverá ser substituído

Shares

Rex Tillerson, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, deverá ser substituído no cargo por Mike Pompeo, o director da CIA. Segundo o jornal The New York Times, já há substituto também para Pompeo, com a indicação do senador republicano Tom Cotton, do Arkansas, aliado de Trump em matérias de segurança nacional.

A Reuters diz que a substituição do Secretário de Estado está a ser planeada há semanas e que o plano de transição terá sido desenhado por John F. Kelly, o chefe de gabinete do presidente Donald Trump.

Rex Tillerson, antigo CEO da petrolífera Exxon Mobil, está desde o início na equipa de Donald Trump, mas as diferenças de opinião entre ambos têm sido evidentes em matérias como o acordo nuclear com o Irão, a problemática relação com a Coreia do Norte e com aliados árabes.

A tensão entre Tillerson e Trump atingiu um pico no início do mês passado, quando foram publicadas notícias que davam conta de que Tillerson teria chamado “idiota” a Trump em conversas privadas, o que alimentou a possibilidade de uma demissão do secretário de Estado.