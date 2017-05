Coreia do Norte mostrou “grande falta de respeito”

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou hoje que a Coreia do Norte mostrou uma “grande falta de respeito” para com a China por ter feito mais um lançamento de um míssil balístico.

“A Coreia do Norte mostrou uma grande falta de respeito com o seu vizinho, a China… Mas a China faz um grande esforço! “, disse Donald Trump numa mensagem na rede social Twitter.

A China é o único aliado do regime norte-coreano e o Presidente americano conta com Pequim para usar a sua influência sobre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, a fim de convencê-lo a suspender os seus programas nucleares e balísticos.

A Coreia do Norte quer desenvolver um míssil balístico intercontinental (ICBM) capaz de atingir o continente americano. O míssil balístico lançado na madrugada desta segunda-feira (hora local) em Pyongyang viajou cerca de 450 quilómetros antes de cair no mar. Este foi mais um teste entre as dezenas de disparos de mísseis e dois testes nucleares feitos pela Coreia do Norte desde o início de 2016.

Os Estados Unidos e a China também discutem a imposição de novas sanções contra a Coreia do Norte pelo Conselho de segurança da ONU.