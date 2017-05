“Alemão a Caminho” na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes

Na próxima quarta-feira (31 de maio), entre as 08h30 e as 20h30, 82 jovens e adultos que frequentam a Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes participarão em workshops interativos e lúdicos de Alemão.

Esta iniciativa, do Goethe Institut-Portugal, tem por objetivo promover a aprendizagem da língua alemã no Ensino Profissional e é dirigida tanto àqueles com algum conhecimento como àqueles sem qualquer conhecimento da língua alemã.

Os participantes terão a oportunidade de descobrir quer a língua quer a cultura alemãs por si próprios. Além disso, os workshops pretendem também motivar os participantes a integrar a língua alemã na sua formação.

Não obstante de o conhecimento do inglês ser imprescindível a nível mundial, a aprendizagem de outras línguas estrangeiras, entre elas o alemão, aumenta inequivocamente as oportunidades no mercado de trabalho e as perspetivas de futura empregabilidade.