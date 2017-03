Dia do Pai celebrado com concerto e missa pelo Coro Infantil da DSEAM

O Dia do Pai é comemorado neste domingo, dia 19 de março, também designado de dia de São José, santo popular da igreja católica, marido de Santa Maria e pai terreno de Jesus Cristo.

A celebração desta data varia de país para país: além de Portugal, também celebram o Dia do Pai no dia 19 de março países como a Espanha, a Itália, Andorra, Bolívia, Honduras e Liechtenstein.

O Coro Infantil da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, há já alguns anos, celebra este dia com um concerto seguido de solenização eucarística como forma de homenagear os pais de todas as crianças que compõe o grupo e todos os outros presentes.

O programa, com acompanhamento ao piano por Lénia Correia, incluirá um repertório diversificado de música sacra, abarcando diversos compositores e proporcionando aos ouvintes sentimentos e emoções.

Segundo a maestrina Zélia Gomes, estas 66 crianças terão a oportunidade de cultivar uma apreciação pela música e compartilhar os seus talentos ao entregarem uma mensagem positiva de esperança, amor e paz.

Esta celebração realizar-se-à no Dia do Pai, pelas 11 horas, na Sé do Funchal, aberta a todos os pais e demais público.