Vinhos portugueses premiados na Alemanha

Os vinhos portugueses receberam dez medalhas Grande Ouro na 20ª edição do Mundus Vini – um dos concursos de vinhos mais importantes.

O Porto e Douro foram as regiões portuguesas mais premiadas, arrecadando sete das dez medalhas Grande Ouro. 133 medalhas de ouro e 159 de prata foram para Portugal.

Em primeiro lugar ficou a Espanha, sendo o país mais premiado com 486 medalhas, de seguida a Itália com 483 medalhas, França com 337 medalhas e por último Portugal com 302 medalhas.

Foram cerca de 200 pessoas especialistas em vinhos de 44 países que avaliaram quase 6.200 vinhos, provenientes de 150 regiões de todo o mundo. Os grandes vencedores desta edição foram os vinhos do Velho Mundo.

Os Vinhos Portugueses premiados com Grande Ouro:

Sandeman – Porto Tawny 30 Years Old.

Casa da Ferreirinha Quinta da Leda, (2014).

Herdade de Grous – Reserva Vinho Regional Alentejano (2013).

Quinta de Ponte Pedrinha Reserva (2011).

Barros Porto (Colheita 1974), Sandeman – Porto 20 Years Old.

Casa Ermelinda Freitas (Moscatel de Setúbal, 2007).

Casa Ferreirinha Callabriga (2014).