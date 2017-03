Associação de Professores de Português promove 12º encontro nacional

O 12.º Encontro Nacional da Associação de Professores de Português terá lugar nos dias 10 e 11 de abril, no auditório da Escola Secundária Rainha D. Leonor, em Lisboa.

No século XXI, momento de viragem no qual urge definir o perfil do aluno no final dos 12 anos de escolaridade obrigatória, a APP escolheu para tema do presente encontro o seguinte: «Língua e Literatura na Escola do Século XXI».

Trata-se de uma iniciativa destinada aos docentes de Português de diferentes ciclos de ensino.

A hiperligação para o evento, na qual se acede ao programa, é a seguinte: http://www.app.pt/7998/12-o-enapp-convite-a-participacao/