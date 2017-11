Shares

A Igreja Paroquial de Boaventura será palco, no dia 12 de novembro, pelas 16 horas, do concerto – Ensemble Vocal Regina Pacis – promovido pela Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, da Secretaria Regional de Educação, em parceria com a Câmara Municipal de São Vicente, inserido no projeto Temporada Artística 2017. Após o concerto terá lugar a celebração litúrgica com o Ensemble Vocal.