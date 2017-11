Centro de Congressos da Alfândega do Porto distinguido na WTM

Shares

O Centro de Congressos da Alfândega do Porto recebeu ontem, na feira WTM – World Travel Market em Londres, o prémio de “Best Meetings & Conference Center in Europe 2017” pelo terceiro ano consecutivo, atribuído pela revista “Business Destinations”.

O prémio foi entregue a Mário Ferreira, presidente do conselho de administração da AMTC- Associação para o Museu de Transportes e Comunicação. A atribuição deste prémio internacional consolida a posição deste Centro de Congressos no país e no mundo.