Traição amorosa faz desviar avião para a Índia

Shares

Um casal que viajava no domingo passado de Doah (Qatar) para Bali (Indonésia) envolveu-se numa discussão a bordo que obrigou a tripulação do avião da Qatar Airways a decidir desviar o voo para a Índia, para largar o homem, a mulher e o filho.

Segundo o jornal Thimes of India, a mulher, já alcoolizada, aproveitou o facto do marido ter adormecido para desbloquear o telemóvel deste, usando a sua impressão digital, inspecionando o aparelho para averiguar se o marido a traía. As suspeitas acabaram por confirmar-se.

A descoberta fez começar a discussão, levando a uma intervenção da tripulação, mas o descontrolo da passageira foi tal que o comandante decidiu aterrar o avião antes do tempo, sobretudo quando a iraniana começou a ser mal-educada e a insultar a equipa da companhia aérea. O piloto do voo QR-962 desviou o avião e aterrou em Chennai, na Índia, para que a família saísse.

O incidente não é inédito na aviação. Estima-se que o número de incidentes a bordo de aviões tenha vindo a aumentar desde 2015, com um incidente por cada 1205 voos. Os motivos incluem abuso verbal e não cumprimento das regras básicas, entre outras formas de comportamento anti-social.