Ministro acusado de assédio foi encontrado morto em casa

O até recentemente ministro do governo do País de Gales, Carl Sargeant, foi hoje encontrado morto em casa, poucos dias depois de ser suspenso de funções acusado de assédio sexual. O antigo governante, de 49 anos, estava a ser investigado por “um conjunto de incidentes” envolvendo assédio a mulheres e tinha pedido uma investigação independente para “limpar o nome”.

Carl Sargeant era casado e pai de dois filhos. Segundo o jornal The Telegraph, foi encontrado morto na sua casa em Connah’s Quay, no norte do País de Gales. O líder dos trabalhistas, Jeremy Corbyn, já lamentou a “terrível notícia” da morte de Sargeant, que o The Telegraph atribuiu a um suicídio.

O primeiro-ministro do governo de Gales, Carwyn Jones, confirmou na passada sexta-feira que Sargeant estava a ser investigado por “um conjunto de incidentes” envolvendo assédio sexual a mulheres, que o acusaram de conduta imprópria. Sargeant respondeu às acusações considerando-as “chocantes e perturbadoras”, garantindo que iria fazer tudo para “limpar o nome”.

Este é mais um caso envolvendo assédio sexual no Reino Unido, depois da demissão do ministro da Defesa britânico Michael Fallon. Inicialmente pensava-se que a razão era ter alegadamente assediado uma jornalista há 15 anos, mas surgiu mais tarde a informação de que terá feito comentários impróprios a Andrea Leadsom, uma ministra do governo de Theresa May.