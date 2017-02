Ações Voluntariado Ambiental ASPEA

A ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental, iniciou 2017 um ciclo mensal de Ações de Voluntariado Ambiental.

No último domingo de cada mês a ASPEA promove actividades de limpeza, plantação ou remoção de vegetação invasora.

Junta a tua vontade à nossa e ajuda-nos a melhorar o ambiente global, já este mês com uma actividade de limpeza de rios, onde vamos procurar remover garrafas e outros detritos deixados pelas águas do Tejo na zona do Sítio das Hortas em Alcochete. No fim da ação haverá chã e bolachas para os participantes.

Ponto de encontro: Sítio das Hortas, Alcochete (primeira via à direita depois de passar o Freeport).

Coordenadas: 38.760274, -8.937866

Data: Domingo 26 Fevereiro 2017

Horário: 14h30 – 17h00

Inscrições: enviar mail e indicar nome e contato telefónico para laura.gonzalez@aspea.org até o dia 24 de Fevereiro.