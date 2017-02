Anselmo 1910 cria colar de prata dourada e safiras para o Dia dos Namorados

A Anselmo 1910, joalheiros há mais de cem anos, seleccionou uma jóia especial para todos os apaixonados que, no próximo dia 14 de Fevereiro, queiram assinalar o Dia dos Namorados com requinte, elegância e simbolismo: um colar de prata dourada com safiras brancas, criado por artesãos portugueses mestres na arte da filigrana.

A beleza do design, aliada à dedicação requerida pelas técnicas de elaboração, fazem desta jóia a peça que faltava para tornar único o próximo Dia de São Valentim. Por um lado, o aro central cravado de safiras brancas, a lembrar uma aliança, que une os tradicionais corações de Viana, é inspirador de romance, entrega e compromisso. Por outro, a arte exclusivamente manual da filigrana que requer grande destreza, dedicação, minúcia e persistência, entrelaça no fio condutor de um sentimento duradouro e universal.